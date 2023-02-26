Lebogang Mabotja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lebogang Mabotja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lebogang Mabotja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lebogang Mabotja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lebogang Mabotja 11 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lebogang Mabotja Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pulse Players yapmaktadır. Lebogang Mabotja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lebogang Mabotja'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lebogang Mabotja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lebogang Mabotja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lebogang Mabotja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lebogang Mabotja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Roses United

1 Temmuz 2013 yılında Black Leopards

30 Ocak 2018 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2018 yılında Tshakhuma

Lebogang Mabotja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lebogang Mabotja şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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