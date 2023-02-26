Lebohang Lesako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lebohang Lesako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lebohang Lesako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lebohang Lesako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lebohang Lesako 3 Temmuz 1999 tarihinde Tshepiso, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lebohang Lesako Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lebohang Lesako, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lebohang Lesako'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lebohang Lesako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lebohang Lesako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lebohang Lesako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lebohang Lesako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2020 yılında Kaizer Chiefs

30 Ağustos 2021 yılında Uthongathi

30 Haziran 2022 yılında Kaizer Chiefs

20 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

30 Haziran 2023 yılında Kaizer Chiefs

Lebohang Lesako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lebohang Lesako şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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