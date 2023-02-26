Lebone Seema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lebone Seema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lebone Seema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lebone Seema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lebone Seema {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lebone Seema Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına - tarihinde katılmıştır. Lebone Seema'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lebone Seema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lebone Seema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lebone Seema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lebone Seema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lebone Seema şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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