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  3. LeBron James'den triple-double şov! Görenlerin ağzı açık kaldı

LeBron James'den triple-double şov! Görenlerin ağzı açık kaldı

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James’in “triple-double” yaptığı maçta Thunder’ı 112-107’lik skorla geçti ve Batı Konferansı’nda 11. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.
20 Kasım 2019 Çarşamba 13:02

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