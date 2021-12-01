Lebron James'in testi pozitif çıktı! Yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!

Dünya basketbolunun önemli isimlerinden LeBron James 'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Daha önce yapılan testin negatif çıkmasının ardından yeniden test yapılan yıldız futbolcunun pozitif sonucu alması üzerine koronavirüse yakalandığı belirlendi. Los Angeles Lakers'ta forma giyen yıldız basketbolcu bu nedenle bir süre forma giyemeyecek.

ÖNCE NEGATİF SONRA POZİTİF ÇIKTI

Amerikan basınında çıkan haberlere bu sabah saatlerinde Sacramento Kings deplasmanında mücadele edilecek maç öncesi rutin olarak yapılan COVID-19 testi pozitif çıkan LeBron James'e bir test daha yapıldı ve bu kez ise negatif sonuç alındı. Üçüncü kez teste tabii tutulan yıldız basketbolcu LeBron NBA'nın COVID-19 protokollerine dahil olarak karşılaşmaya alınmadı.

ŞU ANDA ASEMPTOMATİK

Özel bir jet tutarak karantina koşullarına uymak için Los Angeles'ta bulunan evine giren James'in Lakers'tan takım arkadaşı Anthony Davis, Sacramento Kings maçının ardından yaptığı açıklamalarda onunla telefonda konuştuğunu ve onun şu anda asemptomatik durumda olduğunu belirtti.

NBA'de yer alan kurallara göre COVID-19 testi pozitif çıkan bir oyuncunun en az 10 gün karantinada kalması ya da 48 saat içerisinde iki kez negatif test sonucu alması gerekiyor.

AŞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Eylül ayında pandemi durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan yıldız isim, ailesinin ve kendinin iki doz aşı olduğunu açıklamıştı.

36 yaşındaki basketbolcu bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 25.8 sayı 5.2 ribaund ve 6.8 asistlik performans sergiledi.