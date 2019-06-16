Lecce Kulübü Başkanı'ndan Burak Yılmaz ve Ertuğrul Ersoy açıklaması!

Lecce Kulübü Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Burak Yılmaz ve Ertuğrul Ersoy’la ilgili flaş bir transfer açıklamasında bulundu.

Serie A’nın yeni ekibi Lecce, transferde rotayı Türkiye’ye kırdı. İtalyan ekibinin Burak ve Ertuğrul için girişimlerde olduğu biliniyordu.

LECCE BAŞKANI DOĞRULADI

Konuyla ilgili resmi ağızdan ilk açıklama ise Lecce Başkanı Damiani’den geldi. La Gazzetta dello Sport’a özel bir röportaj veren Damiani, “Sportif direktörümüz Meluso, Burak ve Ertuğrul transferleri için çalışıyor. Takıma iki golcü gelecek. Bunlardan bir tanesi Burak olabilir. 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz” dedi.