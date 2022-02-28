LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı Maaşları

LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9350_TL'dir. En düşük LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı maaşı 8050_TL, En yüksek ise 10650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.35

Meslek Adı :

LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İç mekan, dış mekan aydınlatması, dekoratif ve mimari aydınlatma armatürleri ile müşrerilerin teknik ve mimari ihtiyaçları doğrultusunda aydınlatma sistemleri kuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Aydınlatma sisteminin kurulacağı alanda keşif yapmak, kullanılacak malzemeleri ve maliyetleri belirlemek,

b) Müşterilerin isteklerine uygun olarak bilgisayarda hazırladığı dizaynı ve maliyetleri müşteriye sunmak,

c) Tasarım doğrultusunda cnc tezgahlarında malzemeleri işlemek ve bazı malzemeleri kaynakla birleştirmek,

d)Tamamlanan Aydınlatma sistemlerinin kurulumunu yapmak,

e) Sistemi test etmek Aydınlık verimlilik kontrolü yapmak, müşteriye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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