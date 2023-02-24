Ledio Beqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ledio Beqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ledio Beqja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ledio Beqja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ledio Beqja 18 Haziran 2001 tarihinde Castiglione del Lago şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ledio Beqja Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ledio Beqja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ledio Beqja'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ledio Beqja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ledio Beqja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ledio Beqja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ledio Beqja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2019 yılında KF Teuta

Ledio Beqja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ledio Beqja şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ledio Beqja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sukthi (2011-2014), KF Teuta Durrës (2014-2019)

Arnavutluk U19 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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