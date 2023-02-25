Ledion Ruco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ledion Ruco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ledion Ruco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ledion Ruco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ledion Ruco 23 Temmuz 1991 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Ledion Ruço şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ledion Ruco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ledion Ruco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ledion Ruco'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ledion Ruco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ledion Ruco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ledion Ruco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ledion Ruco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2012 yılında FC Kamza

31 Ocak 2013 yılında KF Naftëtari

28 Ağustos 2013 yılında KF Albpetrol

31 Ocak 2014 yılında KS Lushnja

1 Ağustos 2018 yılında KF Egnatia

1 Temmuz 2019 yılında KS Lushnja

28 Eylül 2020 yılında FK Tomori Berat

1 Ağustos 2022 yılında KS Lushnja

Ledion Ruco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ledion Ruco şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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