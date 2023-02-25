Ledion Sadiku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ledion Sadiku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ledion Sadiku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ledion Sadiku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ledion Sadiku 18 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ledion Sadiku Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ledion Sadiku'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ledion Sadiku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ledion Sadiku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ledion Sadiku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ledion Sadiku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KS Lushnja

Ledion Sadiku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ledion Sadiku şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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