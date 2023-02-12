Lee Ashcroft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Ashcroft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lee Ashcroft kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lee Ashcroft ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lee Ashcroft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Ashcroft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Ashcroft

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Ashcroft adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Ashcroft Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Ashcroft 29 Ağu 1993 tarihinde Barrhead şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Ashcroft Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Lee Ashcroft, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lee Ashcroft'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Ashcroftboyu ve yaşı kaç

Lee Ashcroft Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lee Ashcroft isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Lee Ashcroft Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Ashcroft futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kilmarnock FC U20

1 Aralık 2013 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2016 yılında Dunfermline A.

23 Temmuz 2020 yılında Dundee FC

Lee Ashcroft kimdir

Lee Ashcroft Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Ashcroft şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lee Ashcroft nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Finlay Robertson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finlay Robertson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Finlay Robertson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finlay Robertson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Mcgowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mcgowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Mcgowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mcgowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaun Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaun Byrne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Byrne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?