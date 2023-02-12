Lee Ashcroft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Ashcroft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Ashcroft adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Ashcroft Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Ashcroft 29 Ağu 1993 tarihinde Barrhead şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Ashcroft Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Lee Ashcroft, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lee Ashcroft'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Ashcroft Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lee Ashcroft isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Ashcroft Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Ashcroft futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kilmarnock FC U20

1 Aralık 2013 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2016 yılında Dunfermline A.

23 Temmuz 2020 yılında Dundee FC

Lee Ashcroft Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Ashcroft şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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