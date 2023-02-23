Lee Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Chapman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Chapman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Chapman 9 Kasım 1994 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Chapman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lee Chapman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lee Chapman'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lee Chapman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Chapman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Chapman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Chapman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Glentoran U20

1 Temmuz 2015 yılında Lisburn FC

1 Temmuz 2016 yılında Carrick Rangers

2 Ağustos 2018 yılında Glentoran

31 Ağustos 2018 yılında Carrick Rangers

15 Temmuz 2021 yılında Ballymena

11 Temmuz 2022 yılında Dundela FC

1 Ocak 2023 yılında Portadown

Lee Chapman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Chapman şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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