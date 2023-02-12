Lee Hodson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Hodson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lee Hodson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lee Hodson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lee Hodson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Hodson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Hodson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Hodson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Hodson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Hodson 2 Ekim 1991 tarihinde Borehamwood şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lee James Stephen Hodson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Hodson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lee Hodson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lee Hodson'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Hodson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/leehods2

Lee Hodsonboyu ve yaşı kaç

Lee Hodson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lee Hodson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Lee Hodson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Hodson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Watford

22 Kasım 2012 yılında Brentford

31 Mayıs 2013 yılında Watford

20 Temmuz 2013 yılında MK Dons

1 Şubat 2016 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2016 yılında MK Dons

1 Temmuz 2016 yılında Glasgow Rangers

20 Ağu 2018 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2019 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2019 yılında FC Gillingham

30 Ocak 2020 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2020 yılında FC Gillingham

10 Ağu 2020 yılında Hamilton Acad.

31 Mayıs 2021 yılında FC Gillingham

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2021 yılında Kilmarnock FC

12 Ağu 2022 yılında Partick Thistle

31 Mayıs 2023 yılında Kilmarnock FC

Lee Hodson kimdir

Lee Hodson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Hodson şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Lee Hodson nereli

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