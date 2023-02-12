Lee Kilday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Kilday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Kilday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Kilday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Kilday 4 Şubat 1992 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Kilday Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lee Kilday, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lee Kilday'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Kilday Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lee Kilday isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Kilday Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Kilday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hamilton A. U20

1 Temmuz 2011 yılında Hamilton Acad.

6 Ekim 2012 yılında Stenhousemuir

6 Kasım 2012 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2014 yılında Morton

30 Mart 2018 yılında Airdrieonians

30 Nisan 2018 yılında Morton

2 Temmuz 2019 yılında Queen o. t. S.

16 Temmuz 2020 yılında Queen's Park

Lee Kilday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Kilday şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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