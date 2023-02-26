Lee Langeveldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Langeveldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lee Langeveldt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lee Langeveldt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lee Langeveldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Langeveldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lee Langeveldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Langeveldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Langeveldt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Langeveldt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Langeveldt 10 Kasım 1986 tarihinde Stellenbosch, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lee-Raoul Langeveldt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Langeveldt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lee Langeveldt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 11 Ekim 2017 tarihinde katılmıştır. Lee Langeveldt'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lee Langeveldt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LeeLangeveldt?s=20&t=hL8j-gBIezhG9rvyc2qjKA

Lee Langeveldt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Langeveldt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Lee Langeveldt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Langeveldt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Fortune

1 Temmuz 2005 yılında KB (FCK II)

1 Ocak 2007 yılında WP United

30 Haziran 2007 yılında KB (FCK II)

1 Ağustos 2007 yılında Santos FC

16 Temmuz 2014 yılında Milano United

1 Temmuz 2016 yılında Golden Arrows

3 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2017 yılında Stellenbosch FC

Lee Langeveldt kimdir

Lee Langeveldt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Langeveldt şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Idas Valley, NMMU FC (Nelson Mandela Metropolitan University FC)

Lee Langeveldt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Lee Langeveldt nereli

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