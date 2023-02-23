Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Upton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Upton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Upton 24 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Upton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lee Upton'nin Portadown FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Upton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Upton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Upton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Upton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2018 yılında Dungannon

1 Ocak 2019 yılında Loughgall

1 Mayıs 2019 yılında Dungannon

1 Ağustos 2019 yılında Loughgall

4 Kasım 2019 yılında Dungannon

1 Mart 2020 yılında Annagh United

1 Temmuz 2022 yılında Portadown

Lee Upton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Upton şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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