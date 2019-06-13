Lefke Bezi dünya markası olacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Rusya Adige Devlet Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin birlikte düzenlediği moda ve tekstil konulu programda Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezi'nde üretilen Lefke Bezi de yer aldı.

İstanbul Ticaret Üniversite'si Moda Tekstil Bölümü'nün destekleriyle Romalılar döneminden kalma Lefke Bezi üretimi 20 tezgahta tekrar üretilmeye başlandı. Kısa sürede büyük talep alan Lefke Bezine yurt dışından da talep her geçen gün artıyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin programda yaptığı konuşmada, "Lefke Taşı, Lefke Bezi ve dikiş projelerimize İstanbul Ticaret Üniversitelerimizin destekleri ilçemize büyük katkı sağladı. Osmaneli çok kısa bir sürede turizmde önemli bir merkez olacak. Yöresel ürünlerimiz başta Lefke Bezi olmak üzere hazır. Otellerimizi ve yatak kapasitemizi arttırıyoruz. Lefke Bezi de Şile Bezi gibi dünya markası olacak" dedi.

Kaynak: İHA