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  3. Lefter Küçükandonyadis vefatının 9'uncu yılında anılıyor

Lefter Küçükandonyadis vefatının 9'uncu yılında anılıyor

Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde andı.

Lefter Küçükandonyadis vefatının 9'uncu yılında anılıyor

Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde andı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1950'de Milli Küme şampiyonluğu yaşarken, fileleri 14 kez havalandırarak gol kralı oldu.

Türkiye Ligi'nde de 3 şampiyonluk yaşayan efsane isim, sarı lacivertli formayla toplamda 4 Türkiye, 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazandı. 43 yaşına kadar futbol oynayan Lefter’in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

Lefter, 1925 yılında İstanbul Büyükada'da doğmuş baba tarafından Rum asıllı futbolcudur. Kariyeri boyunca 832 gol atan Ordinaryüs lakaplı futbolcu, Fenerbahçe efsanesi olarak bilinir. Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da ilklere imza atmıştır. 2012 yılında hayatını kaybedene kadar spor dünyasının en çok ilgi gören isimlerinden biri olmuştur.

Lefter Küçükandonyadis'in detaylı biyografisi için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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