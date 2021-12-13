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Legato ne demek, TDK'ya göre Legato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Legato kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Legato ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Legato nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Legato kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Legato ne demek, TDK'ya göre Legato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Legato ne demek? Legato TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi legato kelimesi. Peki legato ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre legato nedir, legato kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LEGATO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Legato kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Legato kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre legato kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir parçanın notalarını ara vermeden birbirine bağlayarak (söylemek veya çalmak)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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