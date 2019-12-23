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Lego Festivali ile dolu dolu eğlence

Disney'in dünyaca ünlü "Karlar Ülkesi" yapımının prensesleri Elsa ve Anna'nın maceralarından ilham alınarak hazırlanan, Disney Lego Frozen 2 Festivali, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Lego Festivali ile dolu dolu eğlence

Disney'in dünyaca ünlü "Karlar Ülkesi" yapımının prensesleri Elsa ve Anna'nın maceralarından ilham alınarak hazırlanan, Disney Lego Frozen 2 Festivali, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Kahramanmaraşlı çocuklara 10 gün boyunca unutamayacakları anılar yaşatan Disney Lego Frozen 2 Festivali'nin katılımcıları eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

Minik ziyaretçiler kendileri için kurulmuş özel platformda, modern çağın en eski ama her zaman gözde olan oyuncağı LEGO'nun, Frozen 2 temalı rengarenk parçalarını kullanarak hayal dünyalarındaki ülkeleri ve karakterleri ortaya çıkardılar.

Çocuklar, Disney Lego Frozen 2 oyuncaklarıyla hem eğlenerek el becerilerini geliştirdiler hem "Karlar Ülkesi" filminin en sevdikleri karakterlerini oluşturmanın mutluluğunu yaşadılar.

Lego Festivali ile dolu dolu eğlence

Lego Festivali ile dolu dolu eğlence

Kaynak: İHA




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