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Leh ne demek, TDK'ya göre Leh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Leh kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Leh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Leh nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Leh kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Leh ne demek, TDK'ya göre Leh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Leh ne demek? Leh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Leh kelimesi. Peki Leh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Leh nedir, Leh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LEH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Leh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Leh kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre Leh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı
- Polonyalı

LEH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Babanın fikri, her zaman için senin lehinedir.

LEH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- lehinde olmak
- lehinde söylemek (veya bulunmak)
- lehine olmak
- lehte olmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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