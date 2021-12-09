Lehimci Maaşı Ne Kadar? 2021 Lehimci Maaşları, Lehimci İş İlanları

Lehimci görev tanımı nedir, Lehimci ne iş yapar, Lehimci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lehimci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lehimci Tanımı;

Metal parçaları bir havya ve yumuşak lehim kullanarak birleştiren kişidir.

Lehimci Maaşı Ne Kadar? 2021 Lehimci Maaşları

Lehimci maaşı ortalama aylık 6.200- TL’dir. En düşük Lehimci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lehimci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Lehimci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Lehimci Ne İş Yapar?

Lehimci (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Parçaları temizleyip lehim macunu ile kaplamak,

b) Havyayı aleve tutarak ısıtmak veya elektrikle ısınan havya kullanmak,

c) Havyanın ucuna lehim alıp sıcak havyayı birleştirilecek yere sürmek ve aynı zamanda havyanın gezdirdiği yere lehim bırakıp lehimlenen ek yerini temizlemek,

d) Lehimlenecek parçaları önceden ısıtabilir. Belirli tip bir metal veya maddeyi lehimlemekle ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırd edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lehimci Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Lehimci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lehimci mesleğinin meslek kodu 7212.05 olarak belirlenmiştir

Lehimci Çalışma Ortamı ve Koşulları Gerekli Bilgi ve Beceriler

VERİGİRİŞİ

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