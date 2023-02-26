Lehlogonolo Matlou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lehlogonolo Matlou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lehlogonolo Matlou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lehlogonolo Matlou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lehlogonolo Matlou 12 Temmuz 1998 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lehlogonolo George Matlou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lehlogonolo Matlou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lehlogonolo Matlou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lehlogonolo Matlou'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lehlogonolo Matlou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lehlogonolo Matlou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lehlogonolo Matlou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lehlogonolo Matlou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında All Stars

30 Haziran 2018 yılında Bidvest Res.

1 Ağustos 2018 yılında Cape Umoya Utd.

30 Haziran 2019 yılında Bidvest Res.

1 Ağustos 2019 yılında Sanjoanense

30 Haziran 2020 yılında Bidvest Res.

15 Eylül 2020 yılında Sanjoanense

10 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

1 Temmuz 2022 yılında Kaizer Chiefs

Lehlogonolo Matlou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lehlogonolo Matlou şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Lehlogonolo Matlou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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