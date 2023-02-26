Lehlohonolo Majoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lehlohonolo Majoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lehlohonolo Majoro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lehlohonolo Majoro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lehlohonolo Majoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lehlohonolo Majoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lehlohonolo Majoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lehlohonolo Majoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lehlohonolo Majoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lehlohonolo Majoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lehlohonolo Majoro 19 Ağustos 1986 tarihinde Ladybrand, Free State şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lehlohonolo Michael Majoro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lehlohonolo Majoro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Lehlohonolo Majoro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lehlohonolo Majoro'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lehlohonolo Majoro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BalloJoro

Lehlohonolo Majoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lehlohonolo Majoro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Lehlohonolo Majoro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lehlohonolo Majoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında UFS Kovsies

1 Temmuz 2007 yılında B. Young Tigers

1 Temmuz 2008 yılında Johannesburg

1 Temmuz 2009 yılında Highlands Park

1 Temmuz 2010 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2011 yılında Kaizer Chiefs

24 Şubat 2014 yılında Orlando Pirates

9 Ağustos 2016 yılında Cape Town City

1 Ocak 2018 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2019 yılında AmaZulu FC

Lehlohonolo Majoro kimdir

Lehlohonolo Majoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lehlohonolo Majoro şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mubs FC, Kovsies FC, Manyatseng United Brothers (2005-2006)

Lehlohonolo Majoro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 7 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Lehlohonolo Majoro nereli

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