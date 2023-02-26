Lehlohonolo Nonyane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lehlohonolo Nonyane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lehlohonolo Nonyane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lehlohonolo Nonyane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lehlohonolo Nonyane 7 Aralık 1986 tarihinde Katlehong, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lehlohonolo Carreca Nonyane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lehlohonolo Nonyane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lehlohonolo Nonyane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Lehlohonolo Nonyane'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lehlohonolo Nonyane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lehlohonolo Nonyane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lehlohonolo Nonyane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lehlohonolo Nonyane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında United FC

1 Temmuz 2010 yılında Jomo Cosmos

30 Temmuz 2014 yılında Black Aces

1 Temmuz 2016 yılında Golden Arrows

2 Ağustos 2018 yılında Bidvest Wits FC

15 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

Lehlohonolo Nonyane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lehlohonolo Nonyane şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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