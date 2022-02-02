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Lehtar ne demek, TDK'ya göre Lehtar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lehtar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lehtar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lehtar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lehtar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lehtar ne demek, TDK'ya göre Lehtar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lehtar ne demek? Lehtar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lehtar kelimesi. Peki lehtar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lehtar nedir, lehtar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LEHTAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lehtar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lehtar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lehtar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yandaş, taraftar
- Senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi

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