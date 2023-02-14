Lei Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lei Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lei Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lei Li 30 Mayıs 1992 tarihinde Qingdao, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Çin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 李磊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lei Li Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lei Li, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lei Li'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lei Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lei Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lei Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lei Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında NC Bayi Hengyuan

16 Şubat 2013 yılında HN Jianye

17 Ocak 2015 yılında BJ Guoan

5 Ocak 2022 yılında Grasshoppers

Lei Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lei Li şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lei Li Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Qingdao Hailifeng (2003-2009)

Çin takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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