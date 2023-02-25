Lei Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lei Liao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lei Liao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lei Liao 1 Mart 1999 tarihinde Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 廖垒 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lei Liao Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lei Liao, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lei Liao'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lei Liao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lei Liao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lei Liao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lei Liao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2019 yılında UD Los Garres

2 Temmuz 2020 yılında SZ FC Res.

17 Ekim 2020 yılında HN Billows Res.

31 Aralık 2020 yılında SZ FC Res.

12 Nisan 2021 yılında BJ BSU

31 Aralık 2021 yılında SZ FC Res.

1 Şubat 2022 yılında SZ FC

Lei Liao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lei Liao şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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