Lei Tong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Tong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lei Tong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lei Tong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lei Tong 16 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 童磊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lei Tong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lei Tong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lei Tong'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lei Tong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lei Tong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lei Tong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lei Tong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında HZ Greentown

20 Ocak 2020 yılında DL Pro

Lei Tong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lei Tong şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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