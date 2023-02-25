Lei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lei Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lei Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lei Wu 19 Kasım 1991 tarihinde Nanjing, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 武磊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lei Wu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lei Wu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lei Wu'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Temmuz 2027 tarihinde bitmektedir.

Lei Wu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/wulei_wl7/

Lei Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lei Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lei Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lei Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında SH East Asia

28 Ocak 2019 yılında Espanyol

11 Ağustos 2022 yılında SH Port

Lei Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lei Wu şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lei Wu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Genbao Football Academy (2003-2005)

Çin takımında 7 numaralı formasıyla 14 Şubat 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 79 maçta 27 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 11 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 7 gol atmıştır.

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