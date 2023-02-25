Lei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lei Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lei Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lei Wu 1 Temmuz 1997 tarihinde Yangzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴雷 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lei Wu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lei Wu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 13 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lei Wu'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 26 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Lei Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lei Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lei Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lei Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Coimbrões

31 Aralık 2017 yılında Gondomar

28 Şubat 2018 yılında TJ Quanjian

27 Şubat 2019 yılında SD Taishan Res.

13 Eylül 2020 yılında SD Taishan

12 Nisan 2021 yılında NJ City

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan

28 Nisan 2022 yılında SZ Dongwu

31 Aralık 2022 yılında SD Taishan

Lei Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lei Wu şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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