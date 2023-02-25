Lei Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lei Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lei Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lei Xu 11 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐磊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lei Xu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Lei Xu'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lei Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lei Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lei Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lei Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Haziran 2018 yılında SH Shenhua U19

1 Ocak 2019 yılında SH Shenhua Res.

29 Temmuz 2020 yılında IM Zhongyou

31 Aralık 2020 yılında SH Shenhua Res.

12 Nisan 2021 yılında MZ Hakka

Lei Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lei Xu şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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