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Leicester City 0 - 1 Manchester | Maç sonucu, özeti

İngiltere Premier Lig'in 4.haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Leicester City mücadeleyi 1-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Leicester City 0 - 1 Manchester | Maç sonucu, özeti

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda şampiyonluk yarışında önemli adaylar arasında yer alan Manchester City, Leicester City'ye konuk olacak. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City'nin, İlkay Gündoğan'lı  Manchester City'yi konuk etti. Türkiye saati ile 17.00'de King Power Stadyumunda başlayan mücadelede Manchester City, Leicester City'yi Bernardo Silva'nın 62.dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Öte yanda Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadelede 90 dakika forma giydi. 

Maçın özetini izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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