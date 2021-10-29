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Leicester City 0 - 2 Arsenal | Maç sonucu, özeti

İngiltere Premier Ligi'nin 10.haftasında Arsenal deplasmanda konuk olduğu Leicester City'yi 2-0 yenerek önemli bir 3 puan kazandı.

Leicester City 0 - 2 Arsenal | Maç sonucu, özeti

Her maçının ayrı bir zevk ve heyecana sahne olduğu İngiltere Premier Lig'de 10. hafta ile futbol şöleni sürdü. Bu kapsamda Leicester City evinde Arsenal'i  King Power Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan mücadelede konuk etti. 

Zorlu mücadeleyi Arsenal 5.dakikada Gabriel ve 18.dakikada Emil Smith Rowe'nin attığı gollerle 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. 

Leicester City - Arsenal maçı özetini izlemek için tıklayınız. 

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI İLK 11'LERİ

Leicester City: Kasper Schmeichel, Timothy Castagne, Luke Thomas, Çaglar Söyüncü, Jonny Evans, Daniel Amartey, Youri Tielemans, Boubakary Soumare, James Maddison, Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy.

Arsenal: Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu, Nuno Tavares, Thomas Partey, Ben White, Gabriel dos Santos Magalhães, Bukayo Saka, Albert-Mboyo Lokonga, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Emile Smith-Rowe. 

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