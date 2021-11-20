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Leicester City 0 - 3 Chelsea | Maç sonucu, özeti

İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, lig lideri Chelsea ile karşı karşıya geldi. Chelsea mücadeleyi 3-0 kazanarak haftayı liderlikle tamamladı.

Leicester City 0 - 3 Chelsea | Maç sonucu, özeti

Dünyanın en çok izlenen futbol ligi olan İngiltere Premier Ligi'nde heyecan 12.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda topladığı 26 puanla ligin ilk sırasında yer alan Chelsea, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City ile karşı karşıya geldi. 

King Power Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan mücadeleyi hakem Tierney yönetti. Mücadelede etkili bir oyun sergileyen konuk takım Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 14.dakikada Rüdiger, 28.dakikada Kante ve 71.dakikada Pulisic kaydetti. Konuk takımın maçta attığı 3 golü, ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Chelsea bu sonuçla puanını 26'ya yükseltip haftayı lider tamamladı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Leicester City ise 15 puanda kaldı. 

Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadelede 90 dakika forma giydi. 

Leicester City - Chelsea maçını özetini izlemek için tıklayınız. 

LEİCESTER CİTY - CHELSEA MAÇI İLK 11

Leicester City: Schmeichel, Çağlar, Evans, Amartey, Castagne, Soumare, Ndidi, Albrighton, Lookman, Vardy, Barnes.

Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Havertz, Hudson Odoi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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