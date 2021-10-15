Leicester City 4-2 Manchester United | MAÇ SONUCU

Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başladı. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği ve 78. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attığı karşılaşmada Leicester City, Manchester United'i 4-2 mağlup etti.

LEİCESTER CİTY 4-2 MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU

Leicester'da 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 78. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Ev sahibi ekibin diğer golleri 31'de Youri Tielemans, 83'e Jamie Vardy ve 90+1'de Patson Daka'dan geldi.

Kırmızı Şeytanlar'da Mason Greenwood ve Marcus Rashford'un golleri mağlubiyeti önleyemedi.

Ligde 4 maç sonra kazanan Leicester puanını 11'e çıkarırken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan ManU ise 14 puanda kaldı.