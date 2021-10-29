Her maçının ayrı bir zevk ve heyecana sahne olduğu İngiltere Premier Lig'de 10. hafta ile futbol şöleni sürecek. Bu kapsamda Leicester City evinde Arsenal'i konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için Leicester City - Arsenal maçı canlı izle | S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE | S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Leicester City - Arsenal maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.

Leicester City - Arsenal maçı S Sport, S Sport Plus ve İçtimai TV'den platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI İLK 11'LERİ

Leicester City: Kasper Schmeichel, Timothy Castagne, Luke Thomas, Çaglar Söyüncü, Jonny Evans, Daniel Amartey, Youri Tielemans, Boubakary Soumare, James Maddison, Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy.

Arsenal: Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu, Nuno Tavares, Thomas Partey, Ben White, Gabriel dos Santos Magalhães, Bukayo Saka, Albert-Mboyo Lokonga, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Emile Smith-Rowe.