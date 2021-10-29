Her maçının ayrı bir zevk ve heyecana sahne olduğu İngiltere Premier Lig'de 10. hafta ile futbol şöleni sürecek. Bu kapsamda Leicester City evinde Arsenal'i konuk edecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Arsenal maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Leicester City - Arsenal maçı S Sport, S Sport Plus ve İçtimai TV'den platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.