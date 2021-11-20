Dünyanın en çok izlenen futbol ligi olan İngiltere Premier Ligi'nde heyecan 12.hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda topladığı 26 puanla ligin ilk sırasında yer alan Chelsea, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatması beklenen mücadeleyi izlemek isteyenler için Leicester City - Chelsea canlı izle | Leicester City - Chelsea maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

LEİCESTER CİTY - CHELSEA CANLI İZLE

Leicester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği mücadele 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. King Power Stadyumu'nda oynanacak olan maçı hakem Tierney yönetecek. Zorlu mücadele S S Sport ve S Sport Plus kanalından ekranlara gelecek.

LEİCESTER CİTY - CHELSEA CANLI İZLE

LEİCESTER CİTY - CHELSEA MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Leicester City ile Chelsea arasındaki maçın canlı yayınlandığı S Sport'u, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store’dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV’ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.

LEİCESTER CİTY - CHELSEA MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

LEİCESTER CİTY - CHELSEA MAÇI İLK 11

Leicester City: Schmeichel, Çağlar, Evans, Amartey, Castagne, Soumare, Ndidi, Albrighton, Lookman, Vardy, Barnes.

Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Havertz, Hudson Odoi.