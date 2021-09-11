Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda şampiyonluk yarışında önemli adaylar arasında yer alan Manchester City, Leicester City'ye konuk olacak. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City'nin, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi konuk edeceği maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Leicester City - Manchester City maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Leicester City ile Manchester City arasında oynanacak olan İngiltere Premier Ligi 4.hafta maçı 11 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak olan mücadele King Power Stadyumunda oynanacak. Zorlu müsabaka A Spor kanalından şifresiz, S Sport Plus'tan ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER CİTY MUHTEMEL İLK 11

Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Bernardo, Rodri, Gundogan; Grealish, F Torres, Gabriel Jesus