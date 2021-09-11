Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor (canlı yayın)Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haberKadıköy'deki kebapçı 8 bin 400 lira maaşla garson bulamıyorum dedi, yalanı ortaya çıktı!Leicester City - Manchester City maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiBu pozlar dudak uçuklatır! Aybüke Pusat cüretkar pozlarını "Bunları gördünüz mü" notuyla paylaştı!Kayseri'de kadınları falakaya yatıran Erkan T.'nin eşi konuştu: Zaman zaman beni falakaya yatırdıSitare Akbaş olaylar sonrası gözdağı verdi! "Daha sonra uzun uzun konuşacağım!"Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen ile ilişki yaşadığı iddialara yanıt geldi!Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde depremKoronavirüs insanlardan hayvanlara da sıçradı! Hayvanat bahçesinde gorillerin testleri pozitif çıktı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Leicester City - Manchester City maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

Leicester City - Manchester City maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig'in 4.haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler Leicester City - Manchester City maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın yayını haberimizde...

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda şampiyonluk yarışında önemli adaylar arasında yer alan Manchester City, Leicester City'ye konuk olacak. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City'nin, İlkay Gündoğan'lı  Manchester City'yi konuk edeceği maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Leicester City - Manchester City maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki  başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. 

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Leicester City ile Manchester City arasında oynanacak olan İngiltere Premier Ligi 4.hafta maçı 11 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak olan mücadele King Power Stadyumunda oynanacak. Zorlu müsabaka A Spor kanalından şifresiz, S Sport Plus'tan ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

 

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER CİTY MUHTEMEL İLK 11

Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Bernardo, Rodri, Gundogan; Grealish, F Torres, Gabriel Jesus

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT