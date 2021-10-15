Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başlıyor. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında Leicester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Leicester City - Liverpoool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Manchester United maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Leicester City - Manchester United maçı S Sport ve S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.