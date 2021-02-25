Leicester City - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Peki Leicester City - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Liginde gol sesinin çıkmadığı Leicester City- Slavia Prag takımları arasında oynanan ilk maçın ardından iki ekip rövanş maçında kozlarını paylaşacak.
LEİCESTER CİTY- SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Leicester City- Slavia Prag maçı Walkers (King Power) da oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile saat 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD 2 'den şifreli olarak ekranlara gelecek. Maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetecek.