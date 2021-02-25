Leicester City - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Liginde gol sesinin çıkmadığı Leicester City- Slavia Prag takımları arasında oynanan ilk maçın ardından iki ekip rövanş maçında kozlarını paylaşacak.

LEİCESTER CİTY- SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leicester City- Slavia Prag maçı Walkers (King Power) da oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile saat 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD 2 'den şifreli olarak ekranlara gelecek. Maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetecek.