UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 heyecanı başlıyor. Bu sezon ülkemizi temsil etmek Sivasspor'un gruplarda bulunduğu turnuvada, G Grubu maçında Leicester City ile Zorya karşı karşıya geliyor. Daha önce hiç karşılaşmayan iki ekibin aralarındaki ilk maçı bu mücadele olacak. Premier Lig'de sezona iyi giren Leicester City, 9 puanla 4. sırada bulunuyor. Kadrosuna milli oyuncularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i bulunduran İngiliz ekibinde, Çağlar sakatlık dolayısıyla bu maçta forma giyemeyecek. Peki, Leicester City - Zorya Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

LEICESTER CITY - ZORYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda bulunan Leicester ve Zorya, bu akşam grubun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Walkers King Power'da oynanacak zorlu mücadele, Fransız hakem Stephanie Frappart tarafından yönetilecek. Stephanie Frappart'ın yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Benjamin Pages üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezonda tüm Avrupa maçlarını kesintisiz yayınlayacak. Leicester City - Zorya Luhansk maçı bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu:

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya)

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya)

B Grubu:

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere)

C Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

D Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya)

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz)

E Grubu:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya)

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu:

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya)

G Grubu:

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)

H Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa)

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya)

I Grubu:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan)

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor

J Grubu:

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika)

K Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda)

L Grubu:

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika)

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)