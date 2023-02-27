Leif Estevez Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leif Estevez Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leif Estevez Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leif Estevez Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leif Estevez Fernandez 4 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leif Estevez Fernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Leif Estevez Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Leif Estevez Fernandez'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leif Estevez Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leif Estevez Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leif Estevez Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leif Estevez Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Winthrop Eagles

1 Temmuz 2020 yılında FV Illertissen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında Hegelmann

Leif Estevez Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leif Estevez Fernandez şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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