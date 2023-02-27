Leifur Andri Leifsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leifur Andri Leifsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leifur Andri Leifsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leifur Andri Leifsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leifur Andri Leifsson 11 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leifur Andri Leifsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leifur Andri Leifsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 8 Mayıs 2008 tarihinde katılmıştır. Leifur Andri Leifsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leifur Andri Leifsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leifur Andri Leifsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leifur Andri Leifsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leifur Andri Leifsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2007 yılında Ýmir

8 Mayıs 2008 yılında HK Kópavogs

9 Mayıs 2008 yılında Ýmir

16 Ekim 2008 yılında HK Kópavogs

16 Mayıs 2012 yılında Ýmir

22 Haziran 2012 yılında HK Kópavogs

Leifur Andri Leifsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leifur Andri Leifsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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