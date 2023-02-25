Leigh Broxham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leigh Broxham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leigh Broxham kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leigh Broxham ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leigh Broxham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leigh Broxham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leigh Broxham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leigh Broxham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leigh Broxham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leigh Broxham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leigh Broxham 13 Ocak 1988 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Leigh Michael Broxham şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leigh Broxham Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Leigh Broxham, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 1 Temmuz 2006 tarihinde katılmıştır. Leigh Broxham'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leigh Broxham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leigh Broxham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Leigh Broxham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leigh Broxham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Melbourne

Leigh Broxham kimdir

Leigh Broxham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leigh Broxham şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Knox Park

Leigh Broxham Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leigh Broxham nereli

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