Leila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leila 24 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Mohsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leila Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Leila'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ekim 2014 yılında Marítimo B

8 Ekim 2015 yılında Entag El Harby

1 Temmuz 2018 yılında El Gouna

1 Kasım 2020 yılında Smouha

7 Ekim 2021 yılında El Makasa

21 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

Leila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leila şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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