Leipzig 2-2 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı grup aşamaları ile sürüyor. Bu kapsamda dördüncü hafta mücadelesinde Alman ekibi Leipzig ile Fransız ekibi Paris Saint Germain kozlarını paylaştı. 2-2-'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Leipzig'in gollerini, Nkunku ve Dominik Szoboszlai'den kaydederken, PSG'nin iki golü de Georginio Wijnaldum'dan geldi.

Bu sonuçla PSG puanını 8'a çıkardı, Leipzig ise gruptaki ilk puanını aldı.