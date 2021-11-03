Leipzig 2-2 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları 4. maçları ile futbol şöleni sürüyor. Bu kapsamda Leipzig ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 90+2'de bulduğu penaltı golüyle rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve gruptaki ilk puanını elde etti.
Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı grup aşamaları ile sürüyor. Bu kapsamda dördüncü hafta mücadelesinde Alman ekibi Leipzig ile Fransız ekibi Paris Saint Germain kozlarını paylaştı. 2-2-'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Leipzig'in gollerini, Nkunku ve Dominik Szoboszlai'den kaydederken, PSG'nin iki golü de Georginio Wijnaldum'dan geldi.
Bu sonuçla PSG puanını 8'a çıkardı, Leipzig ise gruptaki ilk puanını aldı.