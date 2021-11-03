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  3. Leipzig 2-2 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

Leipzig 2-2 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları 4. maçları ile futbol şöleni sürüyor. Bu kapsamda Leipzig ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 90+2'de bulduğu penaltı golüyle rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve gruptaki ilk puanını elde etti.

Leipzig 2-2 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı grup aşamaları ile sürüyor. Bu kapsamda dördüncü hafta mücadelesinde Alman ekibi Leipzig ile Fransız ekibi Paris Saint Germain kozlarını paylaştı. 2-2-'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Leipzig'in gollerini, Nkunku ve Dominik Szoboszlai'den kaydederken, PSG'nin iki golü de Georginio Wijnaldum'dan geldi.

Bu sonuçla PSG puanını 8'a çıkardı, Leipzig ise gruptaki ilk puanını aldı.

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