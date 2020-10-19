Leipzig - Başakşehir maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım statüsünde bulunuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oldukça zor bir gruba düşen Başakşehir'in, grupta ne yapacağı futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. H Grubunda mücadele edecek olan İstanbul ekibi, RB Leipzig, Manchester United ve PSG ile karşı karşıya gelecek. İşte RB Leipzig - Başakşehir maçı hakkındaki tüm bilgiler...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan Başakşehir, Almanya deplasmanında Leipzig'e konuk oluyor. Temsilcimizin bu sezonki ilk Devler Ligi mücadelesi, Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak. Red Bull Arena'da oynanacak zorlu mücadelede, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Angel Rodriguez üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'deki yayıncısı Digitürk, bu sezonda maçların yayıncısı durumunda. RB Leipzig - Başakşehir maçı da Salı akşamı saat 22.00'de beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Türkiye'den şifresiz izlemek mümkün değil. Ancak İdman TV, Az TV ve CBC Sports gibi kanalların şifresiz olarak yayınlama ihtimali bulunuyor.

Leipzig - Başakşehir maçını izlemek için tıklayınız.

LEİPZİG - BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME

Şampiyonlar Ligi maçlarını bazı Azerbaycan kanalları şifresiz olarak yayınlıyor. Bunlar; AZ TV, İdman TV ve CBC Sports olarak biliniyor. Bu kanalları izlemek için uydunuzu AzerSpace 46° uydusuna ayarlamanız gerekiyor. Bu kanalları şifresiz izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan izlenir?

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Grubun diğer maçında ise Paris Saint Germain ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

RAKİBİMİZ LİGİNDE LİDER

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, 4 haftası geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunuyor.

Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Yenilgisiz yoluna devam eden Alman ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

LEİPZİG'DE İKİ EKSİK

Alman ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Leipzig'de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.