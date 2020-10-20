Leipzig - Başakşehir maçını şifresiz veren kanallar

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, ilk maçına Almanya'nın Leipzig takımı karşısında çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maç, Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarından şifreli yayınlanacak. Taraftarlar, Leipzig - Başakşehir maçını şifresiz veren kanalları merak ediyor. İşte detaylar...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan Başakşehir, Almanya deplasmanında Leipzig'e konuk oluyor. Temsilcimizin bu sezonki ilk Devler Ligi mücadelesi, Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak. Red Bull Arena'da oynanacak zorlu mücadelede, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Angel Rodriguez üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'deki yayıncısı Digitürk, bu sezonda maçların yayıncısı durumunda. RB Leipzig - Başakşehir maçı da Salı akşamı saat 22.00'de beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Türkiye'den şifresiz izlemek mümkün değil. Ancak İdman TV, Az TV ve CBC Sports gibi kanalların şifresiz olarak yayınlama ihtimali bulunuyor.

LEİPZİG - BAŞAKŞEHİR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak mücadele, bazı yabancı kanallardan şifresiz olarak izlenebilecek. Bu kanallar, İdman TV, Az TV ve CBC Sports, Arena Sport, 5HD, Dazn gibi Avrupa'da yayın yapan kanallar.

CBC Sports ve Win Sports nasıl izlenir? Frekans bilgileri

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA'DAKİ 31. MAÇI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 31. maçına çıkıyor. Devler Ligi'nde oldukça zorlu bir gruba düşen Başakşehir, Leipzig, PSG ve Manchester United'a karşı oynayacak.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 31. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 45 gole engel olamadı.